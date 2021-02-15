40 ilde Terör operasyonu
İçişleri: PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 15.02.2021, 15:39
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında, "40 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi." denildi.
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