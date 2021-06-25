5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,9'unu otomobil, yüzde 27,9'unu motosiklet, yüzde 12,4'ünü kamyonet, yüzde 6,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 251,9, kamyonda yüzde 189,4, kamyonette yüzde 107,3, otomobilde yüzde 68,5, traktörde yüzde 21,8, otobüste yüzde 13,5, motosiklette yüzde 10,2 artarken minibüste yüzde 29,0 azaldı.

Toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 24 milyon 628 bin 96 oldu

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan taşıtların yüzde 66,2'sini otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 8,7'sini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 7,3'ü Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 5,0'ı Skoda, yüzde 4,7'si Honda, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 19,4'ü diğer markalardan oluştu.

5 ayda 502 bin 973 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 artarak 502 bin 973 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,3 azalarak 17 bin 146 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 adet otomobilin yüzde 59,0'ı benzin, yüzde 27,8'i dizel, yüzde 7,9'u elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,3'ü LPG'li araçlardan oluştu.

Trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 1401-1500, yüzde 26,2'si 1300 ve altı, yüzde 19,0'ı 1301-1400, yüzde 16,2'si 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,5'inin beyaz renkli olduğu görüldü.