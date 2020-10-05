5 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 498’e yükseldi.

BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. '' ifadelerini kullandı.