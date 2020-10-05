5 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 105 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu.
TÜRKİYE 05.10.2020, 19:59 05.10.2020, 20:25
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 498’e yükseldi.
BAKAN KOCA: AKTİF HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. '' ifadelerini kullandı.
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