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5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cesedi, 45 saatlik çalışma sonrası yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunurken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

TÜRKİYE 15.06.2022, 09:28
5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.

Babasının aracını aldı, geri dönmedi

20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.

Endişelenen baba ihbarda bulundu

En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #1

9 şüpheli gözaltına alındı

Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #2

Su kuyusunda arama yapıldı

İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı.

Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #3

Telefonla kız arkadaşını arayıp katilin adını verdi

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin, öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.’nın adını söylediği ortaya çıktı.

#Denizli #Acıpayam
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