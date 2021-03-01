5'i PKK'lı 9 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
TÜRKİYE 01.03.2021, 12:58
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında yasa dışı yollardan Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığı kaydedildi.
İncelemede yakalanan kişilerden 5'inin PKK mensubu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
15°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Mart 2021
|İmsak
|05:37
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|26
|50
|3. Leicester City
|26
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|24
|40
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|24
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|26
|34
|13. Crystal Palace
|26
|33
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|26
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20