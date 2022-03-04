5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 gün önce Samsun merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

"7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 20 şüpheliye ait ev ve adresler ile 3 araçta arama yapıldı

20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheli, karantinada oldukları için daha sonra ifadeleri alınmak üzere evlerine gönderilirken, 7 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11 şüpheli ise sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.