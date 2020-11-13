5 ilde yeni karantina kararları alındı

Türkiye'de her geçen gün artan yeni tip koronavirüs salgınında yeni karantina kararları gelmeye devam ediyor

GÜMÜŞHANE'DE BİR BELDE KARANTİNAYA ALINDI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beldede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Deredolu'da bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

ÇANKIRI'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı İn köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İn köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi. Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün bugün 17.00 itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.

HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE 11 EV KARANTİNAYA ALINDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun salgın nedeniyle kaymakam İskender Yönden başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Toplantıda, vaka tespit edilen Cumhuriyet, Mustafa Kemal, Numune, Karayılan, Yunus Emre, Pirireis, Pınarbaşı ve Azganlık mahallelerindeki 11 evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

ISPARTA'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Isparta'nın Aksu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Yaka köyünde, Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

ADIYAMAN'DA 198 EV KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 198 evin karantinaya alındığı bildirildi.

İVRİNDİ'DE İKİ MAHALLEDE KISMÎ KARANTİNA KARARI ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki mahallede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 hanede karantina uygulaması başlatıldı.

İvrindi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İvrindi'nin Gökçeyazı Mahallesi'nde 5 hanede yaşayan ve İvrindi'nin Büyükyenice kırsal mahallesinde de 9 hanede yaşayan kişilerde Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İvrindi'nin Gökçeyazı ve Büyükyenice kırsal mahallelerinde yaşayan 14 hanede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının 13 Kasım Cuma günü saat 20'den itibaren ikinci bir emre kadar geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Gökçeyazı ve Büyükyenice mahallesi sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi.