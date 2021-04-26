5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinin Reşitpaşa Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailevi nedenlerden dolayı intihar etmek isteyen T.Y. isimli erkek şahıs kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkımı beklenen 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.

BRANDANIN OLMADIĞI YERE ATLADI

Şahsı görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahısın bulunduğu yerin altına branda açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri şahsı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, tüm çabalara rağmen ikana olmayan şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak aşağıya atladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahısın atlama anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.