5 sosyal medya dolandırıcısını yakaladı

Son dönemlerde artan sosyal medya dolandırıcılıklarına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Adana'da sosyal medya hesabı çalarak ekli arkadaşlara para kazanma vaadinde bulunan şahıslara yönelik operasyon yürüttü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan arkadaşının para kazandırma vaadinde bulunup bir hesaba para yatırdığını ancak daha sonra iletişimin kesildiği ihbarında bulundu.

Birçok kişinin dolandırıldığı belirlendi

Bu ihbar üzerine harekete geçen polis o şahsın sosyal medya hesabının çalındığını ve çalınan hesapta arkadaş olarak ekli bir çok kişinin de para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını belirledi.

257 bin liralık dolandırıcılık

Polis yaptığı çalışmada 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi olduğunu liderliğini de B.P.’nin yaptığını aynı yöntemle 4 vatandaşın 257 bin lirasını dolandırdığını tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon yaptı.

1'i serbest 4'ü tutuklu

Yapılan operasyonda 5 zanlı da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.