5 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 225’e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 414 test yapılırken, bin 148 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 205 bin 758 oldu.



İYİLEŞEN, YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYISI



Bugün bin 188 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 127 olduğu açıklandı.





BAKAN KOCA, SON 3 GÜNDE VAKA SAYISININ ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLLERİ AÇIKLADI VE UYARIDA BULUNDU



Sağlık Bakanı Fahretiin Koca 5 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.'' ifadelerini kullandı.





KOCA'DAN 'SOSYAL MESAFE' PAYLAŞIMI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak sosyal mesafe uyarsında bulundu.



Koca paylaşımında, ''Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz.'' ifadelerini kullandı.