5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.