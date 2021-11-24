5. Yargı Paketi Meclis'te yasalaştı
TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
TÜRKİYE 24.11.2021, 22:25
Ebeveynleri boşanmış çocukların teslimi sil baştan yeninden düzenlendi. İcra sistemindeki tüm satışlar elektronik ortama taşınacak.
Köklü değişiklikler içeren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenlemeye göre icradan çocuk teslimi son bulacak. Teslim işlemleri Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak.
Bakanlık bünyesinde çocuk teslim merkezleri oluşturulacak. Çocuğun velayetini alıp da karşı tarafa göstermeyen veya zorluk çıkaranlara kademeli yaptırım uygulanacak.
İşlemler tamamen ücretsiz olacak, masraflar devlet tarafından karşılanacak.
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