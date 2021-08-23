5 yaşındaki çocuk maganda kurşunu ile yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, köy muhtarı da havaya ateş ederek bir kadının yaralanmasına neden oldu.
TÜRKİYE 23.08.2021, 16:05
Dikilitaş köyündeki düğünde 5 yaşındaki Ö.M.T., silahlarla rastgele açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.
Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin gözaltına alınmasını tepki gösteren yakınları, daha sonra görgü tanığı köy muhtarı Mehmet T.'nin evinde arbede çıkardı.
Bu sırada Mehmet T.'nin yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açması sonucu Gülizar K. yaralandı.
Ambulansla Besni Devlet hastanesine kaldırılan kadın ile çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, muhtar Mehmet T'yi de gözaltına aldı.
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