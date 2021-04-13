5 yıl önceki cinayette katil akrabası çıktı

2016 yılında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde iddiaya göre M.M.'nin, ilçede bir barda çalışan yakın arkadaşı A.A. isimli kadın yüzünden, akrabası Kemal Kara (65) ile aralarında husumet oluştu.

Aralarındaki husumet nedeniyle tartışmanın büyümesi sonucunda M.M., Kemal Kara’yı bir süre darbetti. Hıncını alamayan M.M., Kara’yı daha sonra arabaya alarak darbetmeye devam etti.

M.M. arabada da dövdüğü Kemal Kara’yı daha sonra evinin önüne bıraktı.

Darbedilen Kemal Kara ise komşularına merdivenden düştüğünü söyledi. Olaydan birkaç gün sonra ölü vaziyette bulunan Kemal Kara’nın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre, Kara’nın darp sonucunda geçirdiği beyin kanaması ve iç kanama neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA ARKADAŞINI UYARDI

Kara’nın öldüğünü duyan M.M. ise aracındaki kan izlerini de temizleyip olayın üstünü örtbas etmek için aralarındaki tartışmadan haberdar olan B.S.’ye de bu olaydan kimseye bahsetmemesini söyledi.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı Murat Çaylan'ın belirtilen olay ile ilgili olarak dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından da incelenmesi talebi üzerine konu hassasiyetle araştırmaya alındı.

Polis ekiplerince dosya içeriğinde bulunan şahıslar ile tekrar yapılan görüşmelerde olayı maktulün akrabası olan M.M.’nin gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirilerek, çalışmalara derinlik kazandırıldı.

GERÇEK 5 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

07 Nisan 2021 tarihinde M.M.’nin yakın arkadaşı olan ve Kemal Kara’nın darbedilmesi olayında şahsın yanında bulunduğu tespit edilen B.S., polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan B.S., yapılan sorgusunda 5 yıl önce meydana gelen olayı doğrulayarak, M.M. ile Kemal Kara arasında husumet oluştuğunu ve M.M.’nin Kemal Kara’yı darbettiğini itiraf etti.

51 yaşındaki M.M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgulamasının ardından Çerkezköy’de mevcutlu olarak adliyeye çıkarılan M.M., kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.