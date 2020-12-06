50 metre yükseklikte namazını kıldı
Bursa İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında görevli vinç operatörü, 50 metre yükseklikte ibadetini gerçekleştirdi. Operatör, vincin ucunu kıbleye çevirerek, ikindi namazını kıldı.
TÜRKİYE 06.12.2020, 18:09 06.12.2020, 18:13
İnegöl Belediyesi ve kent meydanı inşaatında operatörlük yapan işçi, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde ibadet etti.
İkindi namazı vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörü, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı.
Vinç operatörü, namaz kılarken, kendisini merakla izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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