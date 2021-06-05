500 Firma Arasında En Hızlı Büyüyen Birinci Firma Oldu

Pandemi kuralları nedeniyle video konferanslar üzerinden yapılan ödül töreninde başarı elde eden firmalara ödülleri takdim edildi.

Panele video konferans aracılığıyla katılım sağlayan İskur Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul “İSKUR GROUP olarak bizlere bu ödülü layık gören Ekonomist Dergisi Ve Türk Ekonomi Bankası’na teşekkür ediyorum” dedi.