51 bin 152 kişi kısıtlamaya uymadı!

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.