560 bin sözleşmeliye kadro yolu açıldı

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi…

560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu verdi.

Konuya ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde ele alınacağını duyuran Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için de kesin durumun ele alınacağını vurguladı.

"2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız"

Akbaşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında Meclis açıldığında gündemimize sözleşmeli personelin mali sosyal haklarının ele alınması ve kadro haklarının ele alınması suretiyle yasa ile netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak.

Bunun akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak çözümlenecek. 2023 başında farklı bir Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız.

10 ay çalışmak suretiyle, 2 ayı çalışmama ile geçirenler (geçici işçiler), 12 ayın tamamında çalışır duruma gelme düzenlemesini mutlaka gerçekleştireceğiz, çözümleyeceğiz."

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler"

Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor." açıklamasını yapmıştı.