5’inci kattan düşen bebek yaralı kurtuldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde Perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın 5’inci katındaki balkondan bahçeye bebek düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bebeğin ayağı kırıldı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, H.İ.B. isimli yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan bebeğin ayaklarında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve babası uyurken balkona çıktığı öğrenildi

İHA'nın haberine göre bebeğin, anne ve babası uyuduğu sırada emekleyerek balkona yöneldiği ve demir korkuluk arasındaki boşluktan düştüğü iddia edildi.

Öte yandan, bebeğin üçüncü ve ikinci katın balkonundaki çamaşır iplerine takılarak toprak zemine düştüğü belirtildi.