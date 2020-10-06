6 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 1229 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi.



"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.