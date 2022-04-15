6 ilde terör soruşturması: 105 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör soruşturmasında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 15.04.2022, 09:59 15.04.2022, 10:16
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.
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