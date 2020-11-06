6 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 83 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 722’e yükseldi.
Bugün toplam 145 bin 241 test yapılırken, 2 bin 436 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 389 bin 256 oldu. Bugün iyileşen bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 334 bin 293'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 654 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: MASKE TAKIN MESAFENİZİ KORUYUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.'' ifadelerini kullandı.
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