6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Mehmetçik, teröre ve teröristlere geçit vermiyor…

Irak ve Suriye sınırını teröristlerden arındırmak için mücadelesini sürdüren kahraman komandolar, sızma girişimlerini geri püskürtüyor.

TACİZ ATEŞİ AÇIP, SIZMAYA ÇALIŞTILAR

Son olarak Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere hemen karşılık verildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.