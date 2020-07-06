6 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu. Bakan Koca son tabloya ilişkin, 'Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız' uyarısında bulundu.
TÜRKİYE 06.07.2020, 20:27 06.07.2020, 20:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?'' ifadelerini kullandı.
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