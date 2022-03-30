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6 yılda 15 kez cezaevine girdi

Ankara'da, 16 yıllık eşinden 2015 yılında boşanan bir vatandaş, 500 TL'lik nafakayı ödeyemeyince 6 yılda 3'er aylık sürelerde 15 kez cezaevine girdi.

TÜRKİYE 30.03.2022, 13:44
6 yılda 15 kez cezaevine girdi

Orhan Korkmaz, 1993 yılında D.T. (47) ile görücü usulü evlendi. D.T, halde kabzımal olan eşi Korkmaz'ın 2013 yılından itibaren işleri bozulunca 2 çocuğundan kızını alarak evi terk etti. Karşılıklı boşanma davası açan çift, 2 yıl süren davanın ardından 2015 yılında boşandı.

Mahkeme, Orhan Korkmaz'ın, eşine aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verdi. Korkmaz ise haldeki işini tamamen kaybedip, başka iş de bulamayınca nafakayı ödeyemedi.

Korkmaz, eski eşinin şikayeti üzerine başlatılan icra takibinin ardından 2016'da 'nafaka borucunu ödememek' suçundan 3 ay tazyik hapsine mahkum edildi. Cezaevine giren Korkmaz, 6 yıl boyunca 'nafaka borcunu ödememek'ten 3'er aylık sürelerde toplam 15 kez cezaevine girdi.

Şu anda yarı açık cezaevinde cezasını çeken ancak pandemi nedeniyle hükümlülere verilen izin doğrultusunda dışarıda olan Korkmaz, birikmiş 80 bin TL nafaka borcu bulunduğunu söyledi.

Korkmaz, halde sebze-meyve işleriyle uğraşırken işlerinin bozulduğunu ve bu yüzden eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Eşim işlerimizin bozulması dolayısıyla küçük çocuğumu alarak evimizi terk etti. 2 yıllık bir barışma süreci denedik olmadı. Sonrasında karşılıklı boşanma davası açtık. 2016 yılından beri her yıl 3 kere tutuklanıyorum. Yıllardır işsizim. Nafaka yüzünden 6 yılda 15 kez cezaevine girdim." dedi.

"Israrla her 3 ayda bir beni tutuklatıyor"

Nafakanın bir süresi olması gerektiğini söyleyen Kokmaz, "Ben 'Nafaka olmasın' demiyorum. Sorun süresiz oluşu ve bu ömür boyu sürecek. İşsizim ve gelirim yok. Yaş itibarıyla da kendime yeni bir iş kuramıyorum. Farklı şehirlerde cezaevine girdim. Eski eşime bir sitemim yok; ama ısrarla her 3 ayda bir beni tutuklatıyor. Ben borcumun biteceği günü bilmek istiyorum. Nafaka 500 TL ama ödenmeyen her nafakanın her aylığı için avukat masrafları da var. Yasalar gereği işsiz de olsam ömür boyu yoksulluk nafakasını ödemem gerekiyor" diye konuştu.

"Cezaevinden çıktıktan sonra 1 ay sürem kalıyor"

Korkmaz, cezaevinden çıktığında 24 yaşındaki oğlu ile kaldığını ve onun maaşıyla geçindiğini söyleyerek, "Cezaevinden çıktıktan sonra 1 ay sürem kalıyor. 1 ay sonra tekrar tutuklandığım için bu kez yeni bulduğum işe gidemiyorum. 3 kez işe girdim. 3'ünde de çıktım. Hiçbir iş yapamıyorum. Bir ayda ne iş bulabiliyorum ne başka bir şey yapabiliyorum. Belli bir yaşa gelmiş insanım. İş bulsam da kimse nafaka hapsine tekrar gireceğim için iş vermiyor." dedi.

#Ankara #nafaka #Boşanma
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