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666 milyon lira kredi borcu silindi

Kredi alan ve kredisine hayat sigortası yaptıran ve ödeyemeden yaşamını yitirenlerin 666 milyon liraya varan borçları sigorta şirketleri tarafından karşılandı.

TÜRKİYE 14.04.2022, 18:34 14.04.2022, 18:40
666 milyon lira kredi borcu silindi

Bireysel kredileri için kredi bağlantılı hayat sigortası, kredi borcunun ödenemediği durumlarda krediye teminat sağlıyor. Yaşamını yitiren kişinin geride bıraktığı ailesi bu yükten kurtuluyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) açıklamasına göre, hayat sigortası şirketlerinin sadece koronavirüs bağlantılı vefatlar için üstlendiği tazminat tutarı 661 milyon lira oldu.

Kredi sigortası isteğe bağlı yapılıyor

İsteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortası, vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ya da tehlikeli hastalıklar gibi durumlarda borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlıyor. Böylece sigortalılar, teminatları dahilinde vefatı durumunda ailesinin dara düşmeyeceğini ve kredi borcunun ödeneceğini bilmenin güvenini hissediyor.

Primlerin yüzde 40'ına kadar vergi indirimlerinden yararlanılıyor

Bireysel ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve taksitli ticari kredi alırken uygulanabilen kredi bağlantılı hayat sigortası kapsamında ödenen poliçe primleri gelir vergisi matrahından mahsup edilebildiği için, primlerin yüzde 40’ına kadar vergi indiriminden de yararlanılabiliyor. Öte yandan söz konusu sigorta poliçesinin sağladığı teminatlarla kredi maliyetleri azalırken, tüketicilerin bankalardan daha uygun oranlarla kredi kullanmasına da imkan sağlanıyor.

Toplamda 132 bin kişinin kredisi karşılandı

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2021 yılında kredi bağlantılı hayat sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar lira tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı.

Koronavirüs kurbanları için ödenen 661 milyon lira

Sadece koronavirüs bağlantılı vefatlar için üstlenilen tazminat tutarı 661 milyon lira olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu.

2022’nin ilk üçü ayı itibarıyla ise salgına bağlı vefatlarda yaygın aşılanma oranı ve yaz aylarının da etkisiyle beklenen azalma neticesinde toplam gerçekleşen hasarlar içinde koronavirüs etkisinin 600 milyon lira civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

#koronavirüs #Kredi
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