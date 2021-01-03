669 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Irak'tan Türkiye'ye gelen bir tır ,Habur Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gümrük sahasına girdiği andan itibaren takibe alındı.

X ray taramasına yönlendirilen aracın tekerlek birleşim noktasında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Gizli bölmeye saklamışlar

Bunun üzerine araç, arama hangarına alındı ve şüpheli bölümlere ulaşmak için lastikleri söküldü.

Yapılan detaylı inceleme sonunda özel olarak oluşturulmuş gizli bölme ortaya çıkartıldı.

Bölmenin içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 669 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonları ve tıra el konuldu, araç sürücüsü gözaltına alındı.