68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 68 Arap tayının satışından, 8 milyon 541 bin TL gelir elde edildi. Açık artırmada 'Uludoruk' isimli tayın 400 bin TL’ye satışı yapıldı.
TÜRKİYE 11.08.2021, 09:48
Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı.
Toplam 68 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 541 bin TL gelir elde etti.
EN YÜKSEK FİYAT ‘ULUDORUK’ İÇİN VERİLDİ
Taylar, 20 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.
Yapılan açık artırmada 'Uludoruk' isimli tay, 400 bin TL'ye Nihat Coşkun’a satıldı.
'Tanışık' ve ‘Toprak Kokusu’ isimli taylar 370 bin, 'Kuruşbeyi' isimli tay ise 330 bin TL'den alıcı buldu.
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