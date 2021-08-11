68 safkan Arap tayı, 8,5 milyon TL'ye satıldı

Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı.

Toplam 68 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 8 milyon 541 bin TL gelir elde etti.

EN YÜKSEK FİYAT ‘ULUDORUK’ İÇİN VERİLDİ

Taylar, 20 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

Yapılan açık artırmada 'Uludoruk' isimli tay, 400 bin TL'ye Nihat Coşkun’a satıldı.

'Tanışık' ve ‘Toprak Kokusu’ isimli taylar 370 bin, 'Kuruşbeyi' isimli tay ise 330 bin TL'den alıcı buldu.