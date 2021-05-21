7 aylık hamile çocuğu düşürmek için damdan atladı!

Daha önce de Afganistan'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı.

ÇAMAŞIR İPİ YERE ÇAKILMASINI ENGELLEDİ

Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.