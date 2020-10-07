7 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 609’e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.'' ifadelerini kullandı.