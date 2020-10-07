7 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 106 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı.' dedi.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 609’e yükseldi.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.'' ifadelerini kullandı.
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2020
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