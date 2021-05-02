7. kattan atladı, Çığlıklar inledi!
25 yaşındaki Mehmet Gökhan K. tüm ikna çabalarına rağmen kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti. O anlar kameralara yansırken, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti.
TÜRKİYE 02.05.2021, 10:04 02.05.2021, 10:28
Dün akşam saatlerinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde üzerinde, Mehmet Gökhan K., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı.
7. KATTAN ATLADI
Genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için bir süre çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin önlem alma çalışmaları sırasında kendini bir anda boşluğa bırakan Mehmet Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan intihar anı, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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