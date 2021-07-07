7 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 160

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 55 MİLYONU AŞTI

Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyona yaklaştı. 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz miktarı ise 55 milyon 349 bin 378 oldu.