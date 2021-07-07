7 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi. 52 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 07.07.2021, 21:10
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 160
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 koronavirüs testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 55 MİLYONU AŞTI
Ülke genelinde toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyona yaklaştı. 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 16 milyonu aştı. Toplam uygulanan doz miktarı ise 55 milyon 349 bin 378 oldu.
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