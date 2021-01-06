7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimi daha engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG'li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.