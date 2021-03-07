7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."