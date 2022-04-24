7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
TÜRKİYE 24.04.2022, 11:15
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne karşı mücadele kesintisiz sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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