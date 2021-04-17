7 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi

Malatya'nın Derende ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda,babasının kullandığı traktör ile birlikte kayısı bahçesinden eve dönen Mahmut Emin P. dengesini kaybederek traktörden düştü.

AĞIR YARALANAN MAHMUT YAŞAMA TUTUNAMADI

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mahmut Emin için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahmut Emin, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen Mahmut Emin P., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahmut Emin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.