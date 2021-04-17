7 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Malatya'da, babasının kullandığı traktörden dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki Mahmut Emin, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.
TÜRKİYE 17.04.2021, 22:10
Malatya'nın Derende ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda,babasının kullandığı traktör ile birlikte kayısı bahçesinden eve dönen Mahmut Emin P. dengesini kaybederek traktörden düştü.
AĞIR YARALANAN MAHMUT YAŞAMA TUTUNAMADI
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mahmut Emin için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Mahmut Emin, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen Mahmut Emin P., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahmut Emin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:48
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Hatayspor
|33
|50
|7. Gaziantep FK
|32
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|33
|36
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|31
|33
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü