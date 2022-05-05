7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Kontrolden çıkan otomobilin takla atıp şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.
İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan Demirel (36) idaresindeki 64 AAL 835 plakalı otomobil, Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, İzmir-Ankara D-300 Karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarındaki rampalarda kontrolden çıktı.
Ters döndü, yolcular kendi imkanlarıyla çıktı
Kara yolunda savrulan otomobil, takla atıp yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi.
Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan yolcular, sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile dışarı çıktı.
8 kişi yaralandı
İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü Ramazan Demirel ve yolcu olarak bulunan Kadriye Demirel (29), Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Fadime Baysal (53), Mehmet Ali Baysal (53) ve İbrahim Baysal (20) yaralandı.
7 yaşındaki Eymen kurtarılamadı
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki ilçelerdeki hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Eymen Demirel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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