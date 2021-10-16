7 yaşındaki Ebru'nun polislik hayali gerçek oldu
Diyarbakır'da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini polisler gerçekleştirdi. Polis üniforması hediye edilen Ebru, telsizden anons geçti, polis motosikletine bindi.
TÜRKİYE 16.10.2021, 21:54
Her gün karakol önüne gidip polisleri izliyordu. Çok sevdiği polis üniformasını maddi durumları iyi olmadığı için alıp giyemediğini CİMER'e yazdı.
O yazıya Diyarbakır Emniyeti kayıtsız kalmadı.
Bağlar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ebru Solmaz'ın en büyük isteği polis olup üniforma giymekti.
Polis üniforması giydi, telsizden anons geçti
Trafik ve yunus ekipleri küçük kızı evinde ziyaret etti, o hayali gerçeğe dönüştü.
Küçük kız polis üniforması giydi, telsizini eline alarak sevgi dolu anons geçti.
Çeşitli oyuncaklar da hediye eden Yunus polisleri, Ebru'ya veda etmeden önce küçük kızı motosiklete de bindirdi.
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:33
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Giresunspor
|9
|8
|18. Kasımpaşa
|8
|6
|19. Göztepe
|8
|5
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|9
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|8
|10
|13. Manisa FK
|8
|9
|14. Boluspor
|7
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|8
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü