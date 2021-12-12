7 yaşındaki kızının boğazını kesti
Son dakika haberine göre, Pendik'te yaşanan dehşet verici olayda bir baba, 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü. Cani baba ardından intihara kalkıştı.
TÜRKİYE 12.12.2021, 21:26 12.12.2021, 22:20
Pendik'te, boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren baba aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.
Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kavakpınar Mahallesi'ndeki olaya ilişkin savcı ve polisin incelemesi sürüyor.
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