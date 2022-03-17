7 yılda 33 bin 889 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 17.03.2022, 18:36
Türk Silahlı Kuvvetleri, yıllardır terör belasıyla mücadele ediyor...
Havada, karada, denizde, sınırda teröristlerin olduğu her noktada komandolar kahramanca savaşıyor, vatanı savunuyor.
TERÖRİSTLERE GEÇİT VERİLMEDİ
Hem yurt içi hem de sınır ötesinde bugüne kadar yüzlerce operasyon icra edildi.
Yüzlerce şehit verildi, yine de hain örgüte geçit verilmedi.
33 BİN 889 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Akar, harekatlarda bugüne kadar toplam 33 bin 889 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
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