70 dönümlük tarlada çocuklarının hayalini gerçekleştirdi
Kırşehir'de 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizen vatandaş, çocuklarının hayalini gerçekleştirdi.
TÜRKİYE 19.04.2021, 20:29
Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dönüm tarlasının 50 dönümlük bölümüne traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler; çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken Çiftçi Ahmet Çağlar, çocuklarının hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
Merkeze bağlı Ulupınar köyünde çiftçilik yapan ve çocuklarının hayalini gerçekleştiren Çağlar, "Traktörümüzle birlikte çocuklarımın hayalini gerçekleştirdim. Mutluyum" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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