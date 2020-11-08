78 yaşındaki adam, sürekli ıslık çalıyor!

Erzurum’un Oltu ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde çiftçilik yapan 9 çocuk ve 18 torun sahibi 78 yaşındaki Tahsin Tokgöz, ıslık çalmayı bırakamıyor.

Sadece uyurken ve yemek yerken ıslık çalmayan Tokgöz, günlük yaşamında vazgeçemiyor.

Çalışırken, dolaşırken, arkadaşlarıyla sohbet sırasında hep ıslık çalan Tokgöz, bu alışkanlığından bir türlü kurtulamadığını söyledi. Islık çalarak rahatladığını belirten Tokgöz, bazen eşi ve arkadaşlarının da kendisini uyardığını dile getirdi.

Öyle ki Tokgöz’ün bu tavrından rahatsız olup kızan da var…