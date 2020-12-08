8 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 314’e yükseldi.



Bugün toplam 201 bin 219 test yapılırken, 33 bin 198 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 593 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam vaka sayısının 552 bin 304 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 441 bin 515'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 882 olduğu açıklandı.





BAKAN KOCA: KENDİ KISITLAMAMIZI KENDİMİZ UYGULAMALIYIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.'' ifadelerini kullandı.