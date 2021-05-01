8 aylık hamile kadını öldüren katil koca yakalandı!

Konya'da meydana gelen olayda, daha önce de eşini bıçaklayarak cezaevine giren Ramazan M, eşinin 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmaması üzerine tahliye edilmişti. Eşinden ayrı yaşayan 22 yaşındaki Ramazan M, eşi ve 2 yaşındaki kızının yaşadığı eve giderek Tuba Menek'i boğazından keserek öldürmüştü. Olayın ardından kızını da alarak kayıplara karışan Ramazan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE BULUNDU

Cinayet zanlısının yakalanması adına çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, yapılan araştırmaların ardından cinayet zanlısı Ramazan M, saklandığı yerde yanında çocuğuyla birlikte yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan M'nin uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.