8 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 782’e yükseldi.

İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM



Bugün toplam 110 bin 565 test yapılırken, bin 761 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 283 bin 270 oldu. Bugün iyileşen bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 253 bin 245'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 159 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. '' ifadelerini kullandı.