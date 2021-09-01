8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Bir uyarı da AFAD'dan geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından, bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.

"Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.