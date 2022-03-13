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8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yoğunluğunu artırınca bazı illerde eğitime ara verildi. Bu iller arasında Gaziantep, Diyarbakır, Ordu, Hatay, Bitlis, Giresun, Adıyaman ve Rize yer aldı.

TÜRKİYE 13.03.2022, 21:56
8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

Perşembe gününden bu yana tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç ederken okulları da etkiledi. Bu kapsamda bazı illerde okullar tatil edildi.

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

#Kar yağışı #kar tatili
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