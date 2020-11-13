8 kentte daha 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Kars'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezindeki Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinin tamamında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Tunceli

Tunceli'de de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, halkın yoğun olduğu Sanat Sokağı, Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op.Dr Mehmet Karaman, Cumhuriyet, Ayaz-Nupelda Güloğlu ile Muhlis Akarsu caddeleri üzerinde bulunan pazar yeri, tüm toplu taşıma ve minibüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Afyonkarahisar

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, COVID-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda kentteki İstasyon Caddesi, Akarçay Mesire Alanı, Bedesten Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, 2. Dumlupınar (Sevgi Yolu), Ordu Bulvarı, Erenler Mahallesi Kafeler Bölgesi, Milli Egemenlik Caddesi, Gazlıgöl Caddesi, Uzun Çarşı, Anıtpark, Kent Meydanı, Otogar, pazar yerleri ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Afyonkarahisar Valiliği A Blok'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceği belirtildi.

Aksaray

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, COVID-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilecek.

Öte yandan kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem yapılacak.

Diyarbakır

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, koronavirüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı.

Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Aydın

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının Aydın'da sürekli artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığını aktardı.

Aksoy paylaşımında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekilere getirilen kısıtlamaların, bazı kriterleri sağlayanların muaf tutulacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının kısıtlanmasına, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşu görevlileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, avukatlar, noterler, mali müşavirler vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını/aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle durumunu belgeleyenlerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar ile bu faaliyetlerden elde ettikleri ürünleri çarşı/pazar yerlerinde satan 65 yaş ve üzeri vatandaşların çiftçilik belgelerini ya da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini ibraz etmeleri suretiyle bu karardan muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Ardahan

Ardahan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Tedbirler kapsamında ayrıca sokakta sigara içmenin yasaklanmasına da karar verildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13.11.2020 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde; artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kocaeli

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ildeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarında yaşanan artış nedeni ile Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulanmaya başlayan yasak kapsamında Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, kamu görevlisi, sağlık müdürlükleri ve bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan, özel hastanelerde çalışan, eczacılar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi, tarım işçisi ve hayvan çobanı, çarşı veya pazar yerlerinde satış yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.