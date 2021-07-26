8 tekne alevlere teslim!
Maltepe sahilde, 8 tekne alevlere teslim oldu. Çevrede panik yaratan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
TÜRKİYE 26.07.2021, 12:48
Maltepe sahilinde, 8 tekne alevler içinde kaldı. İlk alınan bilgilere göre, yangının çıkış nedeni belli değil.
Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradığı ifade edildi.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Vatandaşların yangını cep telefonuyla kaydettiği sırada teknelerden birinde yaşanan küçük patlama ise korkuttu.
Çevrede panik yaratan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
İşte olay yerinden görüntüler:
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