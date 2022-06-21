8 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti!

Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan talihsiz kaza anbean kameraya yansıdı.

Ağır yaralanan çocuk, Bitlis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümle sonuçlanın kaza anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza anları güvenlik kamerasında

Kameraya yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre yolun kenarında beklediği, annesi yolun karşısına geçmek için yolun sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuğun, hızla koşarak karşıya geçmek için yola atıldığı görüldü.

Yolun karşısına geçmesine kısa bir mesafe kalmışken Bitlis istikametinden Tatvan’a doğru hızla ilerleyen aracın, çocuğa çarparak yolun kenarına savurduğu anlar yer aldı.

Görüntünün sonunda ise küçük çocuğun annesinin yaşadığı şok ve çevredekilerin panik içinde çocuğa doğru koştuğu görüldü.

Soruşturma sürüyor

Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.